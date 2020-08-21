Son Dakika | Mudanya'da çıkan yangında 6 inek telef oldu Son dakika gündem haberi... Bursa'nın Mudanya ilçesinde çocukların ateşle oynarken çıkardıkları yangında 6 inek telef oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çocukların ateşle oynarken çıkardıkları yangında 6 inek telef oldu.

Çayönü Mahallesinde ikamet eden Mehmet Kayabaş'a ait ahırın önünde ateşle oynayan çocuklar, bu ahırla birlikte Osman Karadeniz'e ait samanlık ve bir evin yarısının yanmasına sebebiyet verdiler. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Kayabaş, biri gebe 6 ineğin yanmamasından dolayı perişan olduklarını belirtti.

Yakınında bulunan Osman Karadeniz'e ait samanlıkta ise, bine yakın saman balyasının yandığı bilgisi verildi. Olayda İneklerini kurtarmak isterken Kayabaş'ın yanmak suretiyle hafif yaralanmasının dışında can kaybı yaşanmadı. Mudanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile AK Parti ilçe teşkilatı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Jandarma ve İtfaiye yangınla alakalı tahkikatı sürdürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA