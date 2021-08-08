Son dakika! MSB, şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ve Erenköy şehitlerini andı

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ve Erenköy şehitlerini andı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ve Erenköy şehitlerini andı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "57 yıl önce şehit verdiğimiz Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i ve Kıbrıs Türkü için kahramanca bir direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, sosyal medya hesabından Cengiz Topel'in fotoğraflarından oluşan kolajın yer aldığı videoyu da paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan