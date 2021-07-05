Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 2 teröristin Atak helikopterleriyle etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Konuyla ilgili MSB, "Güçlü, Kararlı, Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

(Ali Nargüner/İHA)

Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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