Son Dakika! 11 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ön rapor: Ani hava değişimiyle helikopter bulut içinde kaldı ve görüşü kaybetti

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Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis'te 11 şehit verdiğimiz helikopter kazasıyla ilgili ön raporu paylaştı. Rapora göre kaza, hava durumundaki ani değişiklik nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve görüşü kaybetmesi sonucu yaşandı.

Bitlis'te 11 askerin şehit düştüğü helikopter kazası için kaza-kırım ekibinin olay yerindeki çalışmaları tamamlandı, ön rapor açıklandı. Buna göre kazaya helikopterdeki bir arıza değil, kötü hava koşulları nedeniyle bir anda kaybolan görüş mesafesi neden oldu.

''14.41'DE KAZA KIRIM MEYDANA GELDİ''

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, raporda yer alan kazaya dair bulgular şöyle:

''Saat 14.30'dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef saat 14.41'de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir.

''KAZANIN NEDENİ BİR ANDA YER GÖRÜŞ ŞARTLARININ KAYBOLMASI''

Olayın meydana gelmesinde helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, helikopterin bakım faaliyetlerinin mevcut mevzuata uygun olarak zamanında ve uygun şekilde yapıldığı, helikoptere yönelik hava şartları dışında herhangi bir dış etkinin olmadığı, uçuşun son aşamasında hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve bir anda yer görüş şartlarını kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.''

TATVAN'DA DÜŞEN HELİKOPTERİN KAZA KIRIMINA İLİŞKİN İLK BİLGİLER

Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısında, Tatvan'da düşen ve 11 şehit verdiğimiz helikopter kazasına ilişkin elde edilen ilk bilgilere ilişkin basına detaylı bilgilendirme yapıldı. Toplantıda şu bilgiler paylaşıldı:

"Bilindiği üzere 04 Mart 2021 tarihinde, meydana gelen elim kaza kırım olayı ile ilgili olarak mevcut bilgiler kapsamında olay ile ilgili zamanında gereken açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmiştir.

• Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza-Kırım Ekibi 05 Mart 2021 tarihinde bölgeye intikal etmiş ve olay yerindeki çalışmalarını tamamlamıştır.

• Kaza kırım ekibi tarafından;

- İlgili Komutanlık ve birimlerle yapılan çeşitli görüşmelerden,

- Olay yerinde yapılan incelemelerden,

- Yine olay yerinde bulunan ses veri kayıt cihazının dinlenmesi-çözümlenmesinden elde edilen bilgiler ışığında, söz konusu kazanın oluşu ile ilgili bir kanaate varılmıştır.

• 8'inci Kor.K. Korg.Osman ERBAŞ tarafından, Kolordu Komutanlığı birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere 04 Mart 2021 tarihinde, Elazığ-Erciş-Tatvan-Muş-Bingöl-Elazığ güzergahında bir idari denetleme programı planlanmıştır.

• 04 Mart 2021 sabahı yapılan uçuş brifinginde hava şartlarının uçuşa uygun olduğu tespit edilmiştir.

• Uçuş görevine müsaade etme, sevk ve idare etme, uçuş görevini başlatma, erteleme, tadil etme ve iptal etme yetkisi olan 1'inci pilotun kararı ile uçuşa planlandığı şekilde 07.52'de Elazığ-Erciş-Tatvan rotasında başlanmıştır.

• İntikal esnasında Muş bölgesinde olumsuz hava şartları ile karşılaşılmasını müteakip uçuş rotası değiştirilerek Bingöl istikametinde uçuşa devam edilmiş ve 09.23'te Bingöl'e iniş yapılmıştır.

• Tatvan Bölgesindeki hava şartları takip edilerek, hava şartlarının iyileşmesi beklenmiş, hava şartlarının uçuşa müsait olduğunun tespit edilmesi üzerine saat 13.55'te Tatvan'a intikal etmek üzere Bingöl'den kalkış yapılmıştır.

• İntikalin Tatvan yakınlarına kadar olan bölümü sorunsuz icra edilmiş, olumsuz bir hava durumu ile karşılaşılmamıştır.

• Ancak 04 Mart 2021 saat 14.25'te Muş ile son görüşme yapılmasını müteakip, saat 14:30'dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir.

• Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir.

• Ancak maalesef saat 14:41'de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir.

• 04 Mart 2021 tarihinde saat 14.40'ta Tatvan'a inmesi beklenen helikopterin tahmin edilen zamanda iniş yapmaması üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kamu kurum/kuruluşlarının da katılımları ile arama-kurtarma faaliyetleri derhal başlatılmıştır.

• Arama-kurtarma faaliyetleri sonucunda Tatvan şehir merkezinin 7 km. kuzeyinde bulunan Çekmece köyünün 1 km kuzeyinde helikopterin enkazına ulaşılmış, 9 şehidimiz ile 4 yaralımızın Tatvan/BİTLİS Hastanesine tahliyeleri sağlanmıştır. Hastaneye tahliye edilen 4 yaralı silah arkadaşımızdan 2 silah arkadaşımız da burada şehit olmuştur.

• Olayın meydan gelme nedeni hakkında mevcut bilgiler ışığında yapılan değerlendirmede;

- Olayın meydana gelmesinde helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı,

- Helikopterin bakım faaliyetlerinin mevcut mevzuata uygun olarak zamanında ve uygun şekilde yapıldığı,

- Helikoptere yönelik hava şartları dışında herhangi bir dış etkinin olmadığı,

-Uçuşun son aşamasında hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve bir anda yer görüş şartlarını kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.