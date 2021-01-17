Son dakika haber | Motosiklet hırsızlığı kamerada
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Son dakika haber | Motosiklet hırsızlığı kamerada

17.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:21
Son dakika haber | Motosiklet hırsızlığı kamerada

Edinilen son dakika gelişmesine göre BURSA'nın Gemlik ilçesinde, apartmanın önündeki motosikletin çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, apartmanın önündeki motosikletin çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah 07.00 sıralarında Gemlik ilçesi, Eskipazar Caddesi, Şirinler Sokak üzerinde meydana geldi. Apartman önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını gören Ekrem D., durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bir şüphelinin yol üzerinde ilerlerken motosikleti alarak kaçtığını belirledi. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika haber | Motosiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haber | Motosiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haber | Motosiklet hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT

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