Son Dakika | Motosiklet devrildi, kaldırıma başını vuran sürücü öldü Son dakika güncel haberi... ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Ömer Kamil Yıldırım'ın (33) kullandığı motosiklet virajda kontrolden çıktı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Ömer Kamil Yıldırım'ın (33) kullandığı motosiklet virajda kontrolden çıktı. Önündeki araca çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Yıldırım, başını kaldırıma vurup, yaşamını yitirdi.

Kaza bugün saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Dinek Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Ömer Kamil Yıldırım yönetimindeki 35 JZ 338 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıkarak bir anda önündeki araca çarptı ve yola savruldu. Motosikletin üzerinden savrularak yere düşen Yıldırım, kafasını kaldırıma çarparak yaralandı. Kafasında kaskı bulunmayan Yıldırım, kanlar içerisinde kaldı.Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yıldırım'ın cansız bedeni polis ve savcılık incelemesinin ardından morga götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA