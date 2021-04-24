Son dakika... Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü (2)
Son dakika haberleri... KİMLİKLERİ BELLİ OLDUAntalya'nın Korkuteli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarpan motosiklette yaşamını yitirenlerin kimliği tespit edildi.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarpan motosiklette yaşamını yitirenlerin kimliği tespit edildi. Ölenlerin Şemsi Akarca ve Hakan Sert olduğu belirlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ