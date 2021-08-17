Son dakika: Mobil baz istasyonundaki duman itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
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Son dakika: Mobil baz istasyonundaki duman itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Son dakika: Mobil baz istasyonundaki duman itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınları sırasında konuşlandırılan Mobil GSM baz istasyonlarının birinden çıkan dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınları sırasında konuşlandırılan Mobil GSM baz istasyonlarının birinden çıkan dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi.

Manavgat'ta yaşanan orman yangınları sırasında sağlıklı iletişim sağlanabilmesi amacıyla yangın koordinasyon merkezinin yakınlarında Emek Mahallesi'nde birçok GSM operatörü tarafından Mobil GSM baz istasyonları kuruldu. Emek Mahallesi Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi üzerinde bir araçtan duman çıktığı ihbarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri bölgeye hareket etti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, Mobil GSM baz istasyonlarından birisinden duman çıktığını belirledi. Görevlinin bulunmadığı baz istasyonu aracının kapısını açan itfaiye ekipleri, jeneratörden çıktığını, herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığını belirledi. Ekipler ardından olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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