MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde özel güç sorumlusu, kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.

Sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde eli kanlı örgütün kritik bir ismini daha etkisiz hale getirdi.

KIRMIZI LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA

Tunceli kırsalında 2013-2019 yılları arasında güvenlik güçlerine yönelik birçok eyleme katılan, Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında sabotaj eğitimi aldıktan sonra örgütün sözde Özel Güç biriminde faaliyet göstermeye başlayan Jir kod adlı Mazlum Demir, 6 Ekim tarihinde MİT ve TSK'nın Kuzey Irak Gare'de düzenlediği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.

METROPOLLERDE SANSASYONEL EYLEM YAPMASI İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ



MİT tarafından PKK/KCK Özel Güç birimlerinden sorumlu olan Mazlum Demir'in PKK tarafından metropollerde sansasyonel eylem yapması amacıyla görevlendirildiği tespit edildi. Sahadaki unsurları vasıtasıyla Demir'i takibe alan MİT, anılan metropollerde sansasyonel bir eylemde kullanılacak patlayıcı ve mühimmatı ele geçirme hazırlığı yaptığını teyit etti. Bunun üzerine MİT ve TSK'nın düzenlediği nokta operasyonuyla Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım