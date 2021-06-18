Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan PKK'lı terörist İslam Biliz, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla...

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan PKK'lı terörist İslam Biliz, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla Türkiye-İran sınırında yakalandı.