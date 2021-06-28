Son dakika: MİT'in istihbaratıyla Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı Halep'te yakalandı
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Son dakika: MİT'in istihbaratıyla Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı Halep'te yakalandı

Son dakika: MİT'in istihbaratıyla Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı Halep'te yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbaratıyla, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik bombalı saldırı hazırlığı önlendi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbaratıyla, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik bombalı saldırı hazırlığı önlendi. Yakalanan Suriyeli terörist Semir el Hamid ifadesinde, saldırıda kullanacağı TNT patlayıcı gömdüğünü itiraf etti.

MİT'in istihbaratıyla, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli Semir el Hamid, 17 Haziran'da Halep'in Aziziye bölgesinde yerel güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Semir el Hamid, Türkiye'ye yönelik bombalı saldırı hazırlığında olduğunu, kullanacağı patlayıcıyı gömdüğünü itiraf etti. Teröristin ifadesinden yola çıkılarak bölgede kazı yapıldı. Kazıda, işlenmemiş şekilde yaklaşık 50 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi.


Son dakika: MİT'in istihbaratıyla Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı Halep'te yakalandı
Son dakika: MİT'in istihbaratıyla Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı Halep'te yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk

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Son dakika: MİT'in istihbaratıyla Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı Halep'te yakalandı - Haberler
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