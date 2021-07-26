Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'ı taşıyan uçağın camına kuş çarptı, uçak acil iniş yaptı
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Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'ı taşıyan uçağın camına kuş çarptı, uçak acil iniş yaptı

Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'ı taşıyan uçağın camına kuş çarptı, uçak acil iniş yaptı
Anadolu Ajansı / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Gaziantep'ten havalanan Milli Savunma Bakanı Akar'ın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı. Uçak Adana 10. Tanker Üs Komutanlığına acil iniş yaptı.

Milli Savunma Bakanı HulusiAkar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2. Ordu İleri Komuta Yeri'ndeki inceleme ve denetlemelerinin ardından Gaziantep'ten ayrıldı.

UÇAĞA KUŞ ÇARPTI

Gaziantep Havalimanı'ndan Vali Davut Gül, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından uğurlanan Akar ve komutanları taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın camının kalkıştan kısa süre sonra kuş çarpması sonucu çatladığı öğrenildi.

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Bunun üzerine rotasını en yakın havalimanına çeviren uçağın Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığı'na acil iniş yaptığı, Bakan Akar ve komutanlarla ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Uzun

Milli Savunma Bakanı Akar'ın bulunduğu uçak acil iniş yaptı
Milli Savunma Bakanı Akar'ın bulunduğu uçak acil iniş yaptı
Son dakika haber | Gaziantep'ten havalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı, uçak Adana 10. Tanker Üs Komutanlığına...
Son dakika haber | Gaziantep'ten havalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı, uçak Adana 10. Tanker Üs Komutanlığına...
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Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'ı taşıyan uçağın camına kuş çarptı, uçak acil iniş yaptı - Haberler
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