Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da koronavirüse yakalandı. Bakan Akar yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbirleri alarak çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da koronavirüse yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." denildi.

Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın COVID-19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun diyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum." dedi.

Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Milli Savunma Bakanımız, hemşehrimiz Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim Şâfi ismi ile şifa eylesin." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Covid-19 testleri pozitif çıkan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Osman Gürün'e ve Milli Savunma Bakanımız Sn. Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Hulusi Akar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Emrekaan madenci:

Erdoğan dan sonra en sevdiğim kişi Allah ikisine de şifa versin seviliyorsunuz

Cevap Yaz 20 22 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title