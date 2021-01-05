Son Dakika! Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'sorunları çözelim' mesajı: Görüşmelerden yanayız

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan krize ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmeler çerçevesinde iki ülke arasındaki sorunların çözülebileceğini belirten Bakan Akar, Yunanistan ile güven artırıcı önlemler ve ayrıştırma kapsamındaki görüşmelerin başlamasından yana olduklarını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan krizin görüşmeler çerçevesinde çözülebileceğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ POLİTİKASI NET VE AÇIK"

Akar, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'u, Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Akar, AA muhabirinin görüşme öncesinde, Ege ve Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmelere yönelik değerlendirmesini sorması üzerine, Türkiye'nin başından beri Doğu Akdeniz'deki politikasının açık ve net olduğunu vurguladı. Bakan Akar, şunları söyledi:

"GÖRÜŞMELER ÇERÇEVESİNDE SORUNLARI ÇÖZEBİLİRİZ"

"İlk günden itibaren her vesileyle tekrar tekrar ifade ettiğimiz gibi biz uluslararası hukuktan yanayız. Uluslararası hukukun, ikili anlaşmaların uygulanmasını istiyor, bekliyoruz. Bu konuda iyi komşuluk ilişkilerine çok önem veriyoruz. Bütün sorunların görüşmeler, konuşmalar yoluyla çözülmesi gerektiğine, siyasi çözümler bulmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunu da her vesileyle dile getiriyoruz. Bugüne kadar yapılan çalışmalar çerçevesinde birçok konu gündeme geldi. Bunların sistematik şekilde tartışılması, konuşulması için bir taraftan istikşafi görüşmelerin, diğer taraftan güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmelerin başlamasını, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın NATO Genel Sekreteri'nin yaptığı görüşmeler sonucunda kararlaştırılan ayrıştırma görüşmelerinin de başlamasını bekliyoruz. Bunlar bizim için önemli. Görüşmeler çerçevesinde gerçekten sorunlarımızın çözülebileceğine, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz."

ALMANYA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Doğu Akdeniz'deki barış ve çözüme katkılarından dolayı Almanya'ya teşekkür eden Akar, "Çok ciddi katkılar sağlandı. Bu katkıların devamını bekliyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemlerin de objektif şekilde değerlendirilmesini tüm üçüncü taraflardan beklediğimizi de ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERGİNLİK BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ"

Öte yandan, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz ise gerginliğin bir an önce çözülmesini beklediklerini belirterek bunun için de en iyi yolun karşılıklı görüşmeler olduğunu dile getirdi.