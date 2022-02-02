Son Dakika! Bakan Akar'dan 'Kış Kartalı' açıklaması: Arananlar listesindeki çok sayıda terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütüne yönelik bir hava saldırısı düzenledi. Askeri savaş uçakları Irak'ta Mahmur Kampı, Sincar bölgesi ile Suriye'de Haseke'nin Derik kasabasını hedef aldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir. İcra edilen Kış Kartalı Harekâtı'nda ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN AKAR HAREKAT MERKEZİNDE

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla terör yuvalarının imha edildiği Kış Kartalı Harekatı'nı gece geç saatlere kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.

"TSK'NIN NEFESİNİ ENSELERİNDE HİSSETTİLER"

Akar "Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekat hassas şekilde planlandı ve başarılı bir şekilde icra edildi. Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi bu harekatta da hem planlamada hem icrada, masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri aldık ve buna uygun olarak harekatı icra ettik. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depo, teröristlerin sözde eğitim merkezleri, sözde karargahları hedef alındı. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler. Terör örgütünde çöküş hızlandı. Sözde elebaşları bunları anladı, temennimiz alttakilerin de bu çöküşü görmeleri ve adalete teslim olmalarıdır." dedi.

"KESİN SONUÇLARI İSTİHBARAT KANALLARINDAN ALACAĞIZ"

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Akar, "Kış Kartalı Harekatı'nda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Sonuçları yakından takip ediyoruz, önümüzdeki saatlerde, günlerde harekata ilişkin kesin sonuçları istihbarat kanallarından ve diğer kanallardan alacağız." diye konuştu.

Akar, bu harekatla, Terörden Arananlar Listesi'nin her kategorisindeki çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Diğer unsurlarımızla birlikte özellikle Hava Kuvvetleri'mizin kartalları kendilerine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri kutluyoruz, başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz. 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtaracağız. Bu konuda azimli, karalıyız ve buna da muktediriz." ifadelerini kullandı.

Harekat Merkezi'nde kalarak gelişmeleri yakından takip eden Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi gecenin geç saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndan ayrıldı.

FUAT OKTAY'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı gerçekleştirilen 'Kış Kartalı' hava harekatına ilişkin "Silahlı kuvvetlerimiz teröre karşı amansız mücadelesine gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor" dedi.