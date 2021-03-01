Son Dakika | Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen tabletler öğrencilere dağıtılıyor

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Son dakika haberler... Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitimde erişim sıkıntısı yaşayan Hataylı öğrenciler için gönderilen tabletlerin dağıtımı sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitimde erişim sıkıntısı yaşayan Hataylı öğrenciler için gönderilen tabletlerin dağıtımı sürüyor.

Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu kapsamda ilçede 1175 öğrenciye tablet bilgisayarlarını teslim etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada tablet bilgisayarların öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklere sahip olduğunu söyledi.

Bayraktar, ayrıca internet erişimi olmayan öğrencilere de aylık 25 GB internete sahip sim kartlarında dağıldığını belirti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş