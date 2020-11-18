Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması: 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar dersler online yapılacak

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimle ilgili detayları açıkladı. Buna göre 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar dersler online yapılacak. 31 Aralık'a kadar ise yüz yüze ya da online sınav yapılmayacak.