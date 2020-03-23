Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum
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Adnan Menderes, Ziya Selçuk, Güncel

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin ilk gününde eski Başbakan Adnan Menderes'in idam görüntülerinin öğrencilere izletilmesiyle ilgili tepkilere hak vererek, "O görüntüleri ben de onaylamıyorum" dedi.

23.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:16
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulamaya geçirilen uzaktan eğitim sisteminde, çocuklara ders aralarında eski Başbakan Adnan Menderes'in idamı izletildi. EBA TV'de yayınlanan sahneler, velilerin tepkisini çekti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise bu tepkilerin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

"GÖRÜNTÜLERİ BEN DE ONAYLAMIYORUM"

Bakan Selçuk, görüntüleri kendisinin de onaylamadığını ifade ederek, "Bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ben ve ekibim büyük bir gayretle çalıştık. Dersleri merkez alarak yüzlerce çekiminn tamamını kontrol ettik. Bu yoğun süreçte, üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum." dedi.

BAKAN, VELİLERDEN ANLAYIŞ İSTEDİ

Tepkilerle ilgili anlayış gösterilmesinin rica eden Selçuk, "Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz. Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim. Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam." ifadelerinin kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de 'uzaktan eğitim' sistemine geçildi. Bugün başlayan uygulamada derslerden önce EBA TV'de 'Kilometre Taşları - Adnan Menderes' adlı kısa animasyon izletildi. Bu kısa animasyonda eski Başbakan Adnan Menderes'in idamı da detaylı şekilde anlatıldı. Bu sahneler sosyal medyada, özellikle velilerin tepkisini çekti.

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum

Haberin Videosu:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum

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