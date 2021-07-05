Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'te temaslarda bulundu, öğrencilerle buluştu
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Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'te temaslarda bulundu, öğrencilerle buluştu

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'te temaslarda bulundu, öğrencilerle buluştu
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'te Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, düzenlenen etkinliklerde öğrencilerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'te Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, düzenlenen etkinliklerde öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, kentteki temasları kapsamında Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde eğitim gören öğrencilerle buluştu.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Selçuk, kursta onlarla mozaik ürün yaptı, yürütülen eğitim çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Aynı alanda çeşitli spor dallarında eğitim gören öğrencilerle de bir araya gelen Selçuk, koşu yarışmasını başlattı, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve hediye verdi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 25 Aralık Panorama Müzesi'ni gezen Bakan Selçuk, müzedeki eserler hakkında bilgi aldı.

Valiliğe geçen Selçuk, Şeref Defterini imzaladı, Vali Davut Gül ile görüştü.

Ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Selçuk, Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Masal Parkı'na geçen Selçuk, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan bilim çadırını gezdi. Öğrencilerle deney yaptı.

Etkinlikte görevli öğretmenlerle de bir araya gelerek sohbet eden Selçuk, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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