Son dakika! Milletvekilini meşaleli karşılama, yangına neden oldu
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Son dakika! Milletvekilini meşaleli karşılama, yangına neden oldu

Son dakika gündem haberine göre Milletvekilini meşaleli karşılama, yangına neden olduMİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nden (MHP) ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye katılan bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Samsun kent girişindeki karşılanması esnasında partililerin yaktığı meşalelerden çıkan kıvılcımlar,...

13.09.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:24

Milletvekilini meşaleli karşılama, yangına neden oldu

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nden (MHP) ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye katılan bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Samsun kent girişindeki karşılanması esnasında partililerin yaktığı meşalelerden çıkan kıvılcımlar, akaryakıt istasyonunun yanındaki kurumuş otlara sıçrayınca, yangın çıktı. Yangın, partililer ile çevredeki vatandaşların yardımı ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'ye geçti. Usta'nın rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. Törenin ardından Usta, partisinin Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlenecek toplantıya katılmak için Samsun'a hareket etti. Yaklaşık 250 partili tarafından Samsun-Ankara karayolu 3'üncü kilometredeki bir akaryakıt istasyonunda karşılanan Usta için bazı partililer de meşale yaktı. İddiaya göre meşalelerden çıkan kıvılcımlar akaryakıt istasyonuna yakın noktadaki kurumuş otların olduğu alana sıçrayınca, yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, partililer ve vatandaşlar, ellerindeki kürek, ağaç dalı ve su kovalarıyla müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangın alanında, soğutma çalışması sürüyor.

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Son dakika! Milletvekilini meşaleli karşılama, yangına neden oldu

Kaynak: DHA

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