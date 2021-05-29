Muğla'da yangın! Çevre illerden takviye istendi

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Denizli'den takviye ekipler istedi. Alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etmediği bildirildi.

Milas'ın Çökertme Koyu kenarındaki ormanlık alanda, saat 11.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda arazözle sevk edilen orman işçisi, karadan müdahale ederken, 3 helikopterle de havadan söndürme çalışması başlatıldı.

45 ARAZÖZ VE 6 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer ve 11 su tankeri ile karadan; 6 helikopterle de havadan müdahale edildiği belirtildi.

TAKVİYE EKİP İSTENDİ

Yangının büyümesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, İzmir ve Denizli'den de takviye ekipler istendi. Rüzgarın şiddetli estiği bölgede yangın yerleşim birimlerinin üst bölümlerinde seyrediyor. Alevlerin yerleşim birimine tehdit etmediği ve kontrol altına alınması için çalışmaların havadan ve karadan devam ettiği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş