Son Dakika | Mihrimah'ın öldüğü kazada sürücü tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Mihrimah'ın öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Son Dakika | Mihrimah'ın öldüğü kazada sürücü tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Çiğli ilçesinde Mihrimah Gece Akalın'ın (6) kamyonetin çarpması sonucu öldüğü kazada gözaltına alınan 2 kişiden sürücü Emrullah Güzel (16) tutuklandı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde Mihrimah Gece Akalın'ın (6) kamyonetin çarpması sonucu öldüğü kazada gözaltına alınan 2 kişiden sürücü Emrullah Güzel (16) tutuklandı. Kaza sonrası sürücünün kendisi olduğunu söyleyen Emrullah Güzel'in babası Nurullah Güzel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 6 Ağustos günü saat 20.30 sıralarında, Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak'ta meydana geldi. 8423 Sokak'tan 8156 Sokak yönüne giden Emrullah Güzel yönetimindeki 34 AS 2091 plakalı kamyonet, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Kamyonet, bu sırada kaldırımda oynayan 2 çocuğa çarptı. Kamyonet ve ağaç arasına sıkışan Mihrimah Gece Akalın ile Esila Ç. (8) yaralandı. Sürücü Emrullah Güzel, Mihrimah'ın kurtarılması için aracın geri çıkarılmasına yardım ettikten sonra kaçtı.

Kazanın yaşandığı yere yakın dükkanı bulunan Mihrimah'ın amcası Veysel Akalın (53), yeğenini kanlar içinde görünce hemen kucaklayarak taksiyle Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalelere rağmen Mihrimah, hayatını kaybetti.Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Esila Ç. hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Esila Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.Mihrimah Gece Akalın'ın cenazesi ise 7 Ağustos günü Çiğli ilçesi Esentepe Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından Nurullah Güzel ve oğlu Emrullah Güzel gözaltına alındı. Kamyonet sürücüsünün önce kendisi olduğunu söyleyen Nurullah Güzel, daha sonra kazayı oğlunun yaptığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah Güzel tutuklanırken, Nurullah Güzel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son Dakika | Mihrimah'ın öldüğü kazada sürücü tutuklandı
Son Dakika | Mihrimah'ın öldüğü kazada sürücü tutuklandı
Son Dakika | Mihrimah'ın öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı
15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı
Son dakika haberleri... BOLU'DA 1 KAMYON İLE 2 TIR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haberleri... BOLU'DA 1 KAMYON İLE 2 TIR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kaza sonrası araçta sıkışan ve ayağı kırılan sürücü: Annem, babam duymasın
Kaza sonrası araçta sıkışan ve ayağı kırılan sürücü: Annem, babam duymasın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mehmet Şimşek Meral Akşener Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Haluk Levent Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Mihrimah'ın öldüğü kazada sürücü tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 14:41:53. #1.16#

title