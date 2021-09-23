MHP'den partiden ihraç açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren'in parti üyeliğinden çıkarılmasına karar verildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kerameti davanın mehabetinde değil, kendilerinde gören ve egolarına yenik düşen söz konusu tefrika ve fitne bağımlıları için partimizce yasa ve tüzük kurallarının işletilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bazı üyelerin partiyle ilişiklerinin kesilmesine dair yazılı açıklama yaptı. Yalçın yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere MHP sadece demokratik düzenin dinamikleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir siyasi parti değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal açıdan hayati işlev üslenen dinamik bir dava ve ülkü mahfilidir. MHP'yi diğer siyasi partilerden farklı kılan sadece uğruna canlar feda ettiği ve daima da feda etmeye hazır olduğu yüksek idealleri değil, bu ideallere sarsılmaz bağlılıkla sarılan dava adamlarının adresi oluşudur. MHP'yi millet nezdinde itibarlı kılan davasına ve partisine mensubiyet şuuru, aidiyet hissi gibi sıkı bağlarla merbut, yüksek karakterli insanların varlığıdır" ifadelerini kullandı.

Yalçın şöyle devam etti:

"Lider, teşkilat ve dava partisi olan MHP'de geleneksel bir hiyerarşik yapı vardır ve bu Türk milliyetçiliği fikriyatına hizmet eden camiamızın bütünlüğü icabıdır. Döneklik, vefasızlık, disiplinsizlik, ahlaksızlık, aylaklık, fitne ve tefrikaya meyyal olmak gibi kötü huylara malik kişiler partimizde ve teşkilatlarımızda asla barınamamışlardır. MHP'de liyakatsizlik ve gevşeklik göstererek ana gövdeden kim kopmuşsa marjinalleşip yok olmuştur. MHP üyesi olup geçmişte partimizin saflarında görev alan ancak daha sonra liyakatsizlikleri sebebiyle teşkilatlarımızdan ayıklanan bazı isimler, son yıllarda hemen her kurultay öncesinde veya her seçim döneminde ortaya çıkarak camiamız içinde fitne ve tefrika üretmek için çaba sarf etmişlerdir. Bu gibiler, MHP'ye üyelikleri sürerken gittikleri çıkar mahfillerinde, merdiven altı ve taşeron oluşumlarda hala MHP aleyhinde faaliyet göstermektedir. Kerameti davanın mehabetinde değil, kendilerinde gören ve egolarına yenik düşen söz konusu tefrika ve fitne bağımlıları için partimizce yasa ve tüzük kurallarının işletilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. MHP Merkez Disiplin Kurulu'nca anılan gerekçelerle Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren'in parti üyeliğinden çıkarılmalarına karar verilmiştir."

(Utku Şimşek/İHA)

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