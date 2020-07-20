Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
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Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Son dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, AK Parti'ye yönelik açıklamaları nedeniyle partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Enginyurt ise olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Fındık üreticisinin hakkını savunmak vatanı savunmak gibidir" dedi.

20.07.2020 15:56 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:29

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli üzerinden AK Parti'yi eleştirdi, AK Parti tarafının 'MHP'yi yok saydığını' savundu. "Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz" diyen Enginyurt, "Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" dedi. Bu ifadelerin ardından, Cemal Enginyurt, MHP'den ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Enginyurt Twitter'dan yaptığı açıklamada "Fındık üreticisinin hakkını savunmak vatanı savunmak gibidir. Bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz" dedi.

PARTİDEN İHRACI İSTENİYOR

Konuya ilişkin açıklamada bulunan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Açıklamaları nedeniyle Cemal Enginyurt, MHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir" şeklinde konuştu.

İHRACI İSTENEN VEKİLDEN İLK AÇIKLAMA

Cemal Enginyurt, ihraç isteminin ardından Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: "Fındık üreticisinin hakkını savunmak vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP vazgeçilmez sevdamdır."

Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

ENGİNYURT NE DEMİŞTİ?

MHP'li Enginyurt basına yansıyan açıklamalarında, "Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakından başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Haber Yorumları (19)
ORD: SEN ORDUNUN KARADENİZİN EN ÇOK SEVİLEN MİLLET VEKİLİSİN MHP KENDİ AYGINA SIKIYOR BEN BİR AKP OLARAK DESTEGİM TAMDIR ORDU AKP VEKİLLERİ ÇABALASA SENIN KADAR YETER İKDİDARDA OLMALIRINA RAGMEN SEN DEN DAHA AZ MÜCADELE EDİYORLAR.
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TR: dogru söyleyeni kovarlar misali
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BİR VATANDAŞ: isabet olur. git bi parti de sen kur. mhp ne yapacağını kendide bilmiyor
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