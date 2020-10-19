Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı

Son dakika! Diyarbakır ve İstanbul'da terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine yönelik yapılan operasyonda, biri devlet hastanesinde anestezi teknikeri olan 4 terörist eylem hazırlığındayken yakalandı.

Terör örgütü PKK'nın kanlı eylem planı yapılan operasyon ile engellendi. Diyarbakır ve İstanbul'da terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine yönelik yapılan operasyonda, terör örgütünün gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları ve şehirlerde eylem yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekledikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

7 YIL DAĞ ORDUSUNDA KALDIKLARI BELİRLENDİ

7 yıl önce terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosuna katıldıkları belirlenen şüphelilerin metropollerde bombalı eylem için eğitim aldıkları belirtildi.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ DEVLET HASTANESİ'NDE GÖREVLİ

Şüphelilerden Mazlum Serhat kod adlı İ.K.'nın Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak çalıştığı tespit edildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.