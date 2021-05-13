Son Dakika: Haramidere'de metrobüsü rehin alan şahıs, araçtan indirilerek gözaltına alındı
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Son Dakika: Haramidere'de metrobüsü rehin alan şahıs, araçtan indirilerek gözaltına alındı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu etkisindeki bir şahıs, Avcılar istikametine doğru ilerleyen bir metrobüsü Haramidere'de rehin aldı. Metrobüsün içinde yolcu bulunmazken, şahıs boğazına bıçak dayayarak kendine zarar vermekle tehdit etti. Şahıs, müzakereci polisler tarafından araçtan indirilerek gözaltına alındı.

İstanbul'da 34 yaşındaki Ali K. iddiaya göre, kız arkadaşıyla tartışınca Haramidere durağında Avcılar istikametine doğru ilerleyen bir metrobüsü rehin alarak tüm yolcuların inmesini istedi. Madde krizinde olduğu öğrenilen Ali K., boğazına bıçak dayayarak ekiplerden uyuşturucu madde istiyor.

OTOBÜSTE YOLCU YOK

Otobüsün içinde herhangi bir yolcu bulunmuyor. Özel harekat polisleri operasyon için hazır beklerken, duraktaki vatandaşların şaşkınlıkla beklediği görüldü.

SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Haramidere'deki duraklarda iniş geçici olarak kısıtlandı. Sağlık ekipleri de önlem amacıyla bölgeye sevk edildi. Otobüsten indirilen Ali K., güçlükle sakinleştirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Son Dakika: Haramidere'de metrobüsü rehin alan şahıs, araçtan indirilerek gözaltına alındı
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