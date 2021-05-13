Son Dakika: Haramidere'de metrobüsü rehin alan şahıs, araçtan indirilerek gözaltına alındı

Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu etkisindeki bir şahıs, Avcılar istikametine doğru ilerleyen bir metrobüsü Haramidere'de rehin aldı. Metrobüsün içinde yolcu bulunmazken, şahıs boğazına bıçak dayayarak kendine zarar vermekle tehdit etti. Şahıs, müzakereci polisler tarafından araçtan indirilerek gözaltına alındı.