Son dakika... Meteoroloji'den Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
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Son dakika... Meteoroloji'den Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre METEOROLOJİ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak beklendiği belirterek sel, su baskını ve yıldırım uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak beklendiği belirterek sel, su baskını ve yıldırım uyarısında bulundu. Kuvvetli yağışın özellikle yarın gece saat 03.00-18.00 arasında etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Batı Karadeniz için sel uyarısında bulundu. MGM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kuvvetli yağışa karşı tedbir çağrısı yapılarak şunlar kaydedildi:

"Batı Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yarın Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesiminde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." Kuvvetli yağışın ayrıca yarın gece saat 03.00-18.00 arasında etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi. SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAKSon değerlendirmelere göre serin ve yağışlı havanın gelecek günlerde ülkenin kuzey ve iç kesimlerini etkilemesinin beklendiği belirtildi. Doğu Karadeniz bölgesi için de yapılan uyarıda şunlar kaydedildi: "Çarşamba günü Ankara'nın kuzey kesimleri ile Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 02.09.2021 Perşembe günü Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli; Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı; 03.09.2021 Cuma günü ise Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BÖLÜMÜ SERİNLEYECEKHava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak ülkenin büyük bir bölümünde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği; Akdeniz Bölgesi'nde mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenerek "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika... Meteoroloji'den Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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