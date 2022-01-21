MESLEKTAŞLARINA SALDIRAN ŞÜPHELİYE 'TERÖRİST' DEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

KONYA'da Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Koç ve eşi Seda Koç'un, çocuğunu tedaviye getiren ancak maske takmadığı için tartıştığı Nevzat Baktemur (31) tarafından darbedilmesi Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneğince protesto edildi.

KONYA (DHA) - KONYA'da Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Koç ve eşi Seda Koç'un, çocuğunu tedaviye getiren ancak maske takmadığı için tartıştığı Nevzat Baktemur (31) tarafından darbedilmesi Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneğince protesto edildi. Dernek Başkanı Dr. Yavuz Altınbaş'ın, "Hekim arkadaşımız terörist bir grup tarafından hayatına kast edilerek yaralandı? şeklindeki ifadesi Baktemur ailesi ile mahalle muhtarının tepkisini çekti.

Olay, 11 Ocak günü merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi'nde bulunan bir Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre çocuğunu kontrole getiren Nevzat Baktemur ile arkadaşı Turan Dayan'ın maskesinin olmadığını gören Dr. Hasan Koç, tepki göstererek dışarıya çıkmalarını istedi. Taraflar arasında çıkan tartaşama yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada Koç'un aynı sağlık merkezinde görev yapan eşi ebe Seda Koç da müdahale edip ayırmak istedi. Olaydan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucu Nevzat Baktemur ile arkadaşı Turan Dayan 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı.

Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği ile Hekim-Sen üyeleri olayın meydana geldiği 089 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde bugün basın açıklaması yaparak, olayı protesto etti. Dernek Başkanı Dr. Yavuz Altınbaş, "Hekim Arkadaşımız Hasan Koç ile ebe eşi Seda Koç, terörist bir grup tarafından hayatına kast edilerek yaralandı. Bizler için teselli olan meslektaşımızın hayati tehlikesinin olmaması? dedi.

'TERÖRİST' İFADESİ TEPKİYE NEDEN OLDU

Bu sırada orada bulunan Baktemur'un ailesi ve Başak Mahallesi muhtarı Asker Çetin, "Terörist diyemezsiniz. Kim terörist? Mahalleyi zan altında bırakıyorsunuz.? diyerek basın açıklaması yapan gruba tepki gösterdi.

Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği ile Hekim-Sen üyeleri basın açıklamasının ardından mahalleden ayrıldı.