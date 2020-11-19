Kamyon ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Kamyon ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

19.11.2020 21:25 | Son Güncelleme: 19.11.2020 22:19

Mersin'de kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde kamyon ile çarpışan kamyonetteki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Uğuz'un kullandığı 33 DYU 09 plakalı kamyonet ile S.A. yönetimindeki 33 AER 930 plakalı kamyon Burunköy Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada, kamyonettekilerden Kemal Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kamyon ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan Mehmet Uğuz ile yanındaki Nurten Uğuz ve Hediye Hidayet Aydın, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyon ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılardan Nurten Uğuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kamyon ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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