İki motosikletin çarpıştığı korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi. Ömer Kurul yönetimindeki 33 AAH 188 plakalı motosiklet, Metin T.'nin kullandığı 59 ZV 982 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki motosiklet de yola savruldu.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler Ömer Kurul, Metin T. ile yolcu konumundaki Arife S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ömer Kurul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza EREN