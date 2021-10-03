Son dakika: Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Tekmen Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda ekip yönlendirildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.???????