Son dakika haberleri! Balıkçı barınağının iskelesinde askıda kalan otomobili itfaiye çıkardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde balıkçı barınağının iskelesinde askıda kalan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 2 arkadaş, bir otomobille ilçedeki balıkçı barınağına geldi.

Sürücüsünün iskeleye yanaştırdığı otomobil, bir süre sonra akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın etkisiyle kayarak askıda kaldı.

Durumu fark eden araçtaki 2 kişi, dışarı çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı.

Askıda kalan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.