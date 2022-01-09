Son dakika haberleri! Balıkçı barınağının iskelesinde askıda kalan otomobili itfaiye çıkardı
AA / Derviş Çömez - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Mersin'in Erdemli ilçesinde balıkçı barınağının iskelesinde askıda kalan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde balıkçı barınağının iskelesinde askıda kalan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 2 arkadaş, bir otomobille ilçedeki balıkçı barınağına geldi.
Sürücüsünün iskeleye yanaştırdığı otomobil, bir süre sonra akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın etkisiyle kayarak askıda kaldı.
Durumu fark eden araçtaki 2 kişi, dışarı çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı.
Askıda kalan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.