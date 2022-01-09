Son dakika haberleri! Balıkçı barınağının iskelesinde askıda kalan otomobili itfaiye çıkardı - Haberler
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Son dakika haberleri! Balıkçı barınağının iskelesinde askıda kalan otomobili itfaiye çıkardı

AA / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Mersin'in Erdemli ilçesinde balıkçı barınağının iskelesinde askıda kalan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde balıkçı barınağının iskelesinde askıda kalan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 2 arkadaş, bir otomobille ilçedeki balıkçı barınağına geldi.

Sürücüsünün iskeleye yanaştırdığı otomobil, bir süre sonra akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın etkisiyle kayarak askıda kaldı.

Durumu fark eden araçtaki 2 kişi, dışarı çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı.

Askıda kalan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Son dakika haberleri! Balıkçı barınağının iskelesinde askıda kalan otomobili itfaiye çıkardı

Son dakika haberleri! Balıkçı barınağının iskelesinde askıda kalan otomobili itfaiye çıkardı

Son dakika haberleri! Balıkçı barınağının iskelesinde askıda kalan otomobili itfaiye çıkardı

Son dakika haberleri! Balıkçı barınağının iskelesinde askıda kalan otomobili itfaiye çıkardı

AA / Derviş Çömez - Son Dakika Haberleri

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