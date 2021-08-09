Son Dakika | Mersin Bozyazı'daki derede balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı
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Son Dakika | Mersin Bozyazı'daki derede balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Son Dakika | Mersin Bozyazı'daki derede balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Mersin'in Bozyazı ilçesinde, bir derede balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, bir derede balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Tekmen Mahallesi Sarıgöl mevkisinde mevsimsel değişikliklere göre yağmur sularıyla oluşan derenin debisinin düşmesiyle su yüzeyinde ölü balık görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı.

Örneklerde yapılan incelemelerde ilk bulgulara göre, balıkların sudaki oksijen azalmasına bağlı öldüğü belirlendi.

Öte yandan, balık ölümleriyle ilgili Bozyazı Kaymakamlığınca da inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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