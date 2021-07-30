Son dakika... Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde (7)
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Son dakika... Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde (7)

Son dakika... Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde (7)
Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre 5 MAHALLEDE EVLER BOŞALTILDIMersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını, poyrazın da etkisiyle gece saatlerinde de devam ediyor.

5 MAHALLEDE EVLER BOŞALTILDI

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını, poyrazın da etkisiyle gece saatlerinde de devam ediyor. Yangının poyraz nedeniyle hızla yayılması nedeniyle Yeşilovacık, Akdere, Işıklı, Bağalanı ve İmamuşağı mahallelerinde evlerin tahliye edildiği öğrenildi. Gece olması nedeniyle söndürme çalışmalarına karadan devam edilirken, poyrazın da çalışmaları zorlaştırdığı belirtildi. 

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar

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