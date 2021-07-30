Son dakika... Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde (7)

Edinilen son dakika haberine göre 5 MAHALLEDE EVLER BOŞALTILDIMersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını, poyrazın da etkisiyle gece saatlerinde de devam ediyor.