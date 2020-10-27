Son Dakika: Mersin Anamur'da orman yangını! 50 hane boşaltıldı, Mersin-Antalya karayolu kapatıldı

Son dakika: Mersin Anamur'da sabah saatlerinde çıkan orman yangını nedeniyle 50 hane boşaltıldı. Tedbir sebebiyle Mersin-Antalya karayolu ulaşıma kapatılırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesinin kırsal Uçarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, Anamur, Bozyazı ve Gülnar ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle, insanlar evlerinden uzaklaştırılırken, yangına 30 arazöz ve 150'nin üzerinde personel ile müdahale ediliyor.

50 HANE BOŞALTILDI

Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 hane tedbiren boşaltıldı, Mersin-Antalya karayolu da trafiğe kapatıldı. Rüzgarın da etkili olduğu yangın söndürme çalışmalarında, civar köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor.

Yangın bölgesinden ilk fotoğraflar: