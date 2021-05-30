Mermer yüklü tır devrildi, baba öldü oğlu ağır yaralandı
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Mermer yüklü tır devrildi, baba öldü oğlu ağır yaralandı

Mermer yüklü tır devrildi, baba öldü oğlu ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan mermer yüklü tır yol kenarındaki ağaçları yıktıktan sonra devrildi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan mermer yüklü tır yol kenarındaki ağaçları yıktıktan sonra devrildi. Korkunç kazada tır şoförü baba hayatını kaybederken oğlu ise ağır yaralandı. Kazanın ardından tonlarca mermer ise tarım arazisine savruldu.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 8. kilometresi Karaaslan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Mermer (23) idaresindeki 03 UV 338 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki çarptığı ağaçları yıkıp ardından tarım arazisine devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri adeta zamana karşı bir yarış verirken, yaklaşık yarım saatlik bir müdahale sonrası sürücü Mermer ile yanındaki babası Ali Mermer'i (66) güçlükle sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Yaralılardan Ali Mermer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu İbrahim Mermer'in ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından tırın dorsesinde tonlarca mermer ise tarım arazisine savrulurken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

(Gökten Ceylan/ İHA)

Mermer yüklü tır devrildi, baba öldü oğlu ağır yaralandı
Mermer yüklü tır devrildi, baba öldü oğlu ağır yaralandı
Mermer yüklü tır devrildi, baba öldü oğlu ağır yaralandı
Mermer yüklü tır devrildi, baba öldü oğlu ağır yaralandı
Mermer yüklü tır devrildi, baba öldü oğlu ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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