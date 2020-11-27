Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı ilk açıklamalarda olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesinin kırsal Söğütlü Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.27'de meydana geldi. Yerin 6.94 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Battalgazi ilçesi Uluköy Mahallesi olarak açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA: OLUMSUZLUK YOK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan depremle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Gürkan, bazı ahşap evlerde hasar olduğunu bildirirken, ciddi bir olumsuzluğun olmadığını vurguladı.

"TAHMİNİM 10 SANİYE KADAR SÜRDÜ"

Gürkan açıklamalarında dün gece ve bir önceki gece de ufak çaplı depremlerin olduğu aktardı. Depremin süresi ile ilgili de değerlendirmede bulunan Gürkan, "Tahminim 10 saniye kadar sürdü deprem" ifadelerini kullandı.

MALATYA VALİSİ: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Malatya Valisi Aydın Baruş ise ilk açıklamalarında, deprem bölgesine uzakta olduklarını ve şiddetin merkezde hissedildiği gibi olmadığını belirtti. Mahalle muhtarlarından bilgi aldıklarını da aktaran Baruş, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

HASARLI EVLERE GİRMEYİN UYARISI

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Baruş, hasar meydana geldiyse evlere girilmemesi gerektiğini söyledi ve kendilerine ulaşılmasını istedi.

"PÜTÜRGE'DE BİR HAREKETLİLİK SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Öte yandan İzmir depreminin ardından tahminlerde bulunan Jeolog Şener Üşümezsoy, "Ege'nin dışında, Sivrice (Elazığ), Pütürge (Malatya), Çelikhan (Adıyaman) Gölbaşı bölgesinde de bir hareketlilik söz konusu olabilir. Buradaki fay zonu en son 1875 yılında kırılmıştı" ifadelerini kullanmıştı.