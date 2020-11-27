Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

27.11.2020 11:37 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:26

Son dakika! Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı ilk açıklamalarda olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesinin kırsal Söğütlü Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.27'de meydana geldi. Yerin 6.94 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Battalgazi ilçesi Uluköy Mahallesi olarak açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA: OLUMSUZLUK YOK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan depremle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Gürkan, bazı ahşap evlerde hasar olduğunu bildirirken, ciddi bir olumsuzluğun olmadığını vurguladı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Ölüm tehditleri alıyorlar
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Ölüm tehditleri alıyorlar

"TAHMİNİM 10 SANİYE KADAR SÜRDÜ"

Gürkan açıklamalarında dün gece ve bir önceki gece de ufak çaplı depremlerin olduğu aktardı. Depremin süresi ile ilgili de değerlendirmede bulunan Gürkan, "Tahminim 10 saniye kadar sürdü deprem" ifadelerini kullandı.

MALATYA VALİSİ: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Malatya Valisi Aydın Baruş ise ilk açıklamalarında, deprem bölgesine uzakta olduklarını ve şiddetin merkezde hissedildiği gibi olmadığını belirtti. Mahalle muhtarlarından bilgi aldıklarını da aktaran Baruş, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

HASARLI EVLERE GİRMEYİN UYARISI

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Baruş, hasar meydana geldiyse evlere girilmemesi gerektiğini söyledi ve kendilerine ulaşılmasını istedi.

"PÜTÜRGE'DE BİR HAREKETLİLİK SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Öte yandan İzmir depreminin ardından tahminlerde bulunan Jeolog Şener Üşümezsoy, "Ege'nin dışında, Sivrice (Elazığ), Pütürge (Malatya), Çelikhan (Adıyaman) Gölbaşı bölgesinde de bir hareketlilik söz konusu olabilir. Buradaki fay zonu en son 1875 yılında kırılmıştı" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Haber Yorumları (17)
ERCAN_23: Geçmiş olsun. Elbet Devletimiz elinden geleni yapıyor ama yereldeki aç gözlü makam, mevki seviciler kendi çıkarlarını Devletin ve Vatandaşın üstünde tutuyor maalesef.
Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
DERYA: Aynen de öyle.
3 1 Yayından Kaldır
VANLI65: Çok şükür can kaybı yok rabbim halkımızın yardımcısı olsun
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Şenol Güneş Deniz Türüç Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Bakan Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 12:42:26. #1.14#
title