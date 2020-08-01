Son dakika! MENEKŞE PLAJI TIKLIM TIKLIM DOLDU Son dakika haberi: KURBAN bayramını İstanbul'da geçirenler bayramın ikinci gününde Menekşe Plajı'na akın etti.

KURBAN bayramını İstanbul'da geçirenler bayramın ikinci gününde Menekşe Plajı'na akın etti. Tıklım tıklım dolan plaj havadan da görüntülendi.

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler sıcaklı havayı da fırsat bilerek Menekşe plajına akın etti. Binlerce vatandaşın oluşturduğu yoğunluk çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinlerken bazıları da ailesiyle birlikte ağaç altlarında piknik yaptı. Menekşe Plajı'nı dolduran kalabalık havadan görüntülendi.

Ailesi ile birlikte denize giren Erdal Şen ilk gün bayramlaşmanın ardından denize gelmeyi tercih ettiklerini söyledi. Kalabalığın oluşmasını beklemediğini ifade eden Şen, 'Bayramı İstanbul'da geçiriyorum. Burası bayağı kalabalık, bu kadar beklemiyorduk aslında. İstanbul'un boşaldığını düşünüyordum ama tam aksi ile karşılaştık. Buraya yoğun bir ilgi var" dedi.

Kaynak: DHA