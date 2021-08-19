Son dakika... Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan hükümete toplu sözleşme çağrısı Açıklaması

Son dakika haberleri... Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme'den memnuniyet üreten bir sonuç çıkmasını beklediklerini belirterek, "Enflasyonun getirdiği alım gücünün ortadan kaldırılması için seyyanen zam, mevcut durumun güçlendirilmesi için oransal zam, gelecekte umudumuzun artması...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme'den memnuniyet üreten bir sonuç çıkmasını beklediklerini belirterek, "Enflasyonun getirdiği alım gücünün ortadan kaldırılması için seyyanen zam, mevcut durumun güçlendirilmesi için oransal zam, gelecekte umudumuzun artması kamu görevlilerinin enflasyona ezdirilmemesi için kasko niyetinde refah payı istiyoruz." dedi.

Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetin zam teklifini revize etmesi ve kendi taleplerini dile getirme amacıyla Anadolu Meydanı'nda miting düzenledi.

Miting alanına yoğun güvenlik önlemleri altında gelenler, üst aramasının ardından meydana alındı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Memur-Sen'e bağlı sendika başkanları ile Genel Başkan Yalçın katılımcıları selamladı.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, milletine hizmet eden kamu emekçileri olarak salgın döneminde ve yaşanan doğal afetlerde devletin ayakta kalması, milletin nefes alması ve ekonomide çarkın dönmesi için 7/24 esasıyla çalıştıklarını söyledi.

"Adil bir teklif gelmeli"

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin hak ve hukukunu korumanın, alım gücünü yükseltmenin, refahtan pay, bütçeden hak almanın peşinde olduklarını ifade eden Yalçın, beklentilerini deklare etmek ve emeğin örgütlü gücüyle kamu işverenine beklentilerini haykırmak için toplandıklarını dile getirdi.

Yalçın, "Bir an önce adil bir teklif gelmeli. Son üç güne girdiğimiz toplu sözleşmeden memnuniyet üreten sonuç çıkmalı. Ey hükümet, bize güçlü Türkiye'nin rakamlarıyla bize yeni Türkiye'nin oranlarıyla büyük Türkiye'nin haklarıyla donanmış bir teklifle gelin." dedi.

Adil ve müzakere edilebilir bir teklif beklediklerini dile getiren Yalçın, hükümetin taleplerine cevap vermesi için önünde üç gün bulunduğunu, son günü beklemeden adil olanı kendilerine teklif etmesinin yeterli olduğunu söyledi.

İlk teklifi müzakere edilebilir bulmadıklarını ancak kamudaki sözleşmeli istihdama yönelik kullanılan ifadelerin umutlarını artırdığını aktaran Yalçın, 3 bin 600 ek gösterge konusunda toplu sözleşmede bir hükmün yer alacağının ifade edilmesini de memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

"Seyyanen ve oransal zam ile refah payı istiyoruz"

Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme taleplerini şu şekilde özetledi:

"Uzlaşmazlıkla biten 5. Dönem Toplu Sözleşme'deki mutabakatsızlığın getirdiği durumun telafisi, enflasyonun getirdiği alım gücünün ortadan kaldırılması için seyyanen zam, mevcut durumun güçlendirilmesi, memurun yüzünün güldürülmesi için oransal zam, gelecekte umudumuzun artması kamu görevlilerinin enflasyona ezdirilmemesi için kurulan cümlenin altının gerçekten doldurulması için kasko niyetinde refah payı."

Bütün tekliflerini bu üç ana başlık altında hükümete ilettiklerini aktaran Yalçın, taleplerinin "emek, ekmek ve adalet" olduğunu söyledi.

Kamu görevlilerine verilecek paranın piyasa için can suyu olacağını kaydeden Yalçın, Türkiye'de refahın artması, morallerin yükselmesi için toplu sözleşmenin bir fırsat olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, önceki dönem sözleşmeden bu yana geçen 19 ayda enflasyonun yüzde 26'ya yükselerek gıda ürünlerine büyük zamlar geldiğini, bu sırada alım gücünün düştüğünü ifade etti.

Son yerel seçimlerin ardından bazı belediyelerden 1400 sözleşmeli memurun işten çıkarıldığını dile getiren Yalçın, yeni yapılacak toplu sözleşmede sözleşmeli memurların kadroya alınması için de çalışma yapılmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak