Son Dakika | Meksika'da son 24 saatte 475 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika habere göre Meksika'da son 24 saatte 475 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
06.09.2020 09:21 | Son Güncelleme: 06.09.2020 09:25
Meksika'da son 24 saatte 475 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 319 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 319 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 629 bin 409 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 475 kişi artarak 67 bin 326'ya ulaştı.
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Kaynak: DHA