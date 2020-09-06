Son Dakika | Meksika'da son 24 saatte 475 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son Dakika | Meksika'da son 24 saatte 475 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Meksika'da son 24 saatte 475 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Son Dakika | Meksika'da son 24 saatte 475 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
06.09.2020 09:21 | Son Güncelleme: 06.09.2020 09:25

Meksika'da son 24 saatte 475 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 319 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 319 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 629 bin 409 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 475 kişi artarak 67 bin 326'ya ulaştı.


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Kaynak: DHA

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