Son Dakika: Medikal ürün satılan iş yeri yandı
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Son Dakika: Medikal ürün satılan iş yeri yandı

Bir son dakika haberine göre DÜZCE'de, medikal ürünler satan iş yerinde çıkan yangında maddi zarar meydana geldi.

Son Dakika: Medikal ürün satılan iş yeri yandı
06.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:37

DÜZCE'de, medikal ürünler satan iş yerinde çıkan yangında maddi zarar meydana geldi.

Aziziye Mahallesi Hastane Caddesi'nde İdris Bahadır'a ait medikal ürünlerin satıldığı iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Bodrum katta başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler bu sırada yan dükkanın deposuna da sıçradı. Yan dükkandaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.İş yerindeki medikal ürünlerin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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