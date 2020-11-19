Son Dakika! TBMM personelini rehin almak isteyen DHKP-C'li Mulla Zincir 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi

Son dakika! TBMM'de 14 Mayıs 2019'da terör eylemi yapmaya çalışırken yakalanan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Mulla Zincir'in 23 yıl 42 ay, diğer sanık Eylem Yücel'in ise 22 yıl 42 ay hapsine karar verdi.

Ankara'da TBMM Dikmen Kapısı'na gelerek, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret edeceklerini söyleyen Mulla Zincir ve Eylem Yücel, Meclis'e girmek istemiş; ucuna jilet bantlanan kurşun kalem ile Meclis çalışanına saldırıp, rehin almaya çalışmıştı. Mulla Zincir ve Eylem Yücel, kısa sürede TBMM Koruma Daire Başkanlığı personelince etkisiz hale getirilmişti.

Ayrıntılar geliyor...