Son Dakika: MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi! Pozitif vaka çıkan sınıf kapanmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi! Pozitif vaka çıkan sınıf kapanmayacak

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: MEB'in 81 ile gönderdiği Kovid-19 rehberine göre; bir sınıfta öğrencilerin herhangi birine Kovid-19 tanısı koyulması halinde öğrencilerin ve öğretmenlerin izleme alınarak okula devam edeceği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 'Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar' rehberini gönderdi. Bakan Mahmut Özer'in imzası ile gönderilen rehberde, bir sınıfta öğrencilerin herhangi birine Kovid-19 tanısı koyulması halinde öğrencilerin ve öğretmenlerin izleme alınarak okula devam edeceği ifade edildi.

ÖĞRETMENLER İZLEME ALINACAK VE EĞİTİM VERMEYE DEVAM EDECEK

Sınıfta ders veren öğretmende Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda,

Öğrenciler izleme alınacak ve okula devam edecek. Öğretmenler izleme alınacak ve eğitim vermeye devam edecek. Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki defa semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanacak. Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam edecek; aksi durumda ise vaka olarak kabul edilecek.

ÖĞRETMEN POZİTİF VAKA ÇIKARSA ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLECEK

Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda,

Öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilip 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Okulda tüm öğretmenler temaslı kabul edilecek ve maske takmak koşuluyla okula devam edecek. Temaslı öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.

ÖĞRETMENİN OKUL DIŞINDA RİSKLİ TEMASI ÇIKMASI DURUMU

Öğretmenin okul dışında riskli bir teması var ise,

Diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilecek, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saat arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateş tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.

Son Dakika: MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi! Pozitif vaka çıkan sınıf kapanmayacak
Son Dakika: MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi! Pozitif vaka çıkan sınıf kapanmayacak
Son Dakika: MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi! Pozitif vaka çıkan sınıf kapanmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı, okullara destek olması amacıyla Kovid-19 Hattı kurdu
Milli Eğitim Bakanlığı, okullara destek olması amacıyla Kovid-19 Hattı kurdu
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin ayrıntıları
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin ayrıntıları
Servet Uzun
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Derya Yanık Murat Kurum Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Derya Şensoy Haluk Levent
Spor Muslera Cristiano Burak Elmas Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika: MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi! Pozitif vaka çıkan sınıf kapanmayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 20:02:24. #1.14#

title