Son Dakika | Marmaris'in Turunç bölgesindeki yangına havadan müdahale ediliyor
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Son Dakika | Marmaris'in Turunç bölgesindeki yangına havadan müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 4 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde etkili oldu.

Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen 12 helikopter ve 3 uçak, yangınlara havadan müdahale ediyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına destek veriyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Son Dakika | Marmaris'in Turunç bölgesindeki yangına havadan müdahale ediliyor
Son Dakika | Marmaris'in Turunç bölgesindeki yangına havadan müdahale ediliyor
Son Dakika | Marmaris'in Turunç bölgesindeki yangına havadan müdahale ediliyor
Son Dakika | Marmaris'in Turunç bölgesindeki yangına havadan müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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