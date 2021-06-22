Marketin havalandırma boşluğuna giren kediyi itfaiye kurtardı
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Marketin havalandırma boşluğuna giren kediyi itfaiye kurtardı

Marketin havalandırma boşluğuna giren kediyi itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te, bir marketin havalandırma boşluğuna giren kedi itfaiyenin başarılı operasyonu sonucu düştüğü yerden çıkarıldı.

Kilis'te, bir marketin havalandırma boşluğuna giren kedi itfaiyenin başarılı operasyonu sonucu düştüğü yerden çıkarıldı.

Kilis'te Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir market zincirine ait marketin havalandırma boşluğuna giren yavru kedinin sesini çalışanların duyması üzerine itfaiye ekiplerini bildirdi. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu kedi girdiği havalandırma boşluğundan çıkarıldı. Kedinin belediye veterinerliğine teslim edileceği öğrenildi.

(Mehmet Ali Dağ/ İHA) -

Marketin havalandırma boşluğuna giren kediyi itfaiye kurtardı
Marketin havalandırma boşluğuna giren kediyi itfaiye kurtardı
Marketin havalandırma boşluğuna giren kediyi itfaiye kurtardı
Marketin havalandırma boşluğuna giren kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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