Son Dakika | Mardin Jandarma Komutanlığı engelli vatandaşları unutmadı
Son dakika haberler... Mardin İl Jandarma Komutanlığı personeli 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle Mardin Sakatlar Derneğini ziyaret etti.
MARDİN (İHA) - Mardin İl Jandarma Komutanlığı personeli 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle Mardin Sakatlar Derneğini ziyaret etti.
Mardin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Uğur Yağlıdereli ve personeli, 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle Mardin Sakatlar Derneği Başkanı Hasan Onuk'u ziyaret ederek engelli vatandaşlarla bir araya geldi. - MARDİN
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet