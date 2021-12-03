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Son Dakika | Mardin Jandarma Komutanlığı engelli vatandaşları unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son Dakika | Mardin Jandarma Komutanlığı engelli vatandaşları unutmadı

Son dakika haberler... Mardin İl Jandarma Komutanlığı personeli 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle Mardin Sakatlar Derneğini ziyaret etti.

MARDİN (İHA) - Mardin İl Jandarma Komutanlığı personeli 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle Mardin Sakatlar Derneğini ziyaret etti.

Mardin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Uğur Yağlıdereli ve personeli, 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle Mardin Sakatlar Derneği Başkanı Hasan Onuk'u ziyaret ederek engelli vatandaşlarla bir araya geldi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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