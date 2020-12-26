Son Dakika | Mardin'de bir terörist yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Mardin'de bir terörist yakalandı

26.12.2020 11:22 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:22
Son Dakika | Mardin'de bir terörist yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan bir kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan bir kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu müşterek çalışmalar sonucu PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan ve firari olan M.B.D. isimli şahsın Çabuk Mahallesinde bulunan evinde olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince eve yapılan operasyon sonucu M.B.D. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltında bulunan M.B.D.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Burak Özçivit Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Mardin'de bir terörist yakalandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 11:26:46. #1.14#
title