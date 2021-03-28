Son dakika: Manisa'da hırdavatçıda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Manisa'nın Akhisar ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle hırdavatçıda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle hırdavatçıda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Paşa Mahallesi 3. Sokak'taki hırdavatçıda, iki grup arasında alacak verecek tartışması çıktı.
Kavgada, hırdavatçının sahipleri Ö.O.D, E.A.D. ve F.M.D. ile diğer gruptan Celal Demir tabancayla yaralandı. 3 şüpheli ise kaçtı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Celal Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Ö.O.D. ve F.M.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram