Son dakika: Manavgat'ta orman yangını
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Son dakika: Manavgat'ta orman yangını

24.10.2020 17:29 | Son Güncelleme: 24.10.2020 17:33
Son dakika: Manavgat'ta orman yangını

Son dakika haberi: ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. 

Manavgat ilçesi Kadılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Manavgat ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlükleri'ne bağlı ekipler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. Söndürme helikopteriyle havadan da müdahale edilen yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

 


Son dakika: Manavgat'ta orman yangını
Son dakika: Manavgat'ta orman yangını
Son dakika: Manavgat'ta orman yangını
Son dakika: Manavgat'ta orman yangını
Son dakika: Manavgat'ta orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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