Son dakika gündem: Maltepe'de silahlı 'yan bakma' kavgası: 3 yaralı
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Son dakika gündem: Maltepe'de silahlı 'yan bakma' kavgası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberi... Maltepe'de restoran çıkışı iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Maltepe'de restoran çıkışı iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi silahla olmak üzere 3 kişi yaralandı. Hastaneye scooter ile gitmek isteyen şahsa ise otomobil çarptı. Yaşanan kavga anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü gece saat 23.30 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoran çıkışında alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında 'yan bakma' meselesinden tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma Şahin G. ve Olcay Ş. isimli şahısların havaya ateş açmaları sonrası silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateşte kurşunların hedefi olan Burak Karabacak yaralandı.

SCOOTER İLE HASTANEYE GİDERKEN ARABA ÇARPTI

Çıkan kavgada darp edilen Onur Demircan hafif yaralanırken, darp edilen şahıslardan olan Ali Demircan'a ise yol üzerinde gördüğü scooter ile hastaneye gitmek istediği esnada otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan Burak Karabacak ve otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ali Demircan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgaya karışan 7 kişiden 4'ü gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışmalar başlatıldı.

Öte yandan, meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

Son dakika gündem: Maltepe'de silahlı 'yan bakma' kavgası: 3 yaralı
Son dakika gündem: Maltepe'de silahlı 'yan bakma' kavgası: 3 yaralı
Son dakika gündem: Maltepe'de silahlı 'yan bakma' kavgası: 3 yaralı
Son dakika gündem: Maltepe'de silahlı 'yan bakma' kavgası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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